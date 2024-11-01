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انفوجرافيك: تعرف على وحدة الأشباح 888 (الإسرائيلية)

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اسرائيل الحرب على غزة جنود الاحتلال طوفان الأقصى وحدة الأشباح

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