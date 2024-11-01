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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
تعرف على وحدة الأشباح 888 (الإسرائيلية)
01 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:12 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297976
كلمات مفتاحية
اسرائيل
الحرب على غزة
جنود الاحتلال
طوفان الأقصى
وحدة الأشباح
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