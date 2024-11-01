حماس تتضامن مع الشعب الإسباني بعد الفياضانات المدمرة

عبر القيادي في حركة حماس د. باسم نعيم عن تضامن الحركة والشعب الفلسطيني مع الشعب الإسباني بعد الفياضانات المدمرة في إقليم فالنسيا.

وقال نعيم في رسالته للشعب الإسباني: "رغم ما نمر به من ألم ومعاناة في قطاع غزة بسبب حرب الإبادة الصهيونية الإرهابية المستمرة في قطاع غزة، فإننا نرسل بكل رسائل التضامن والحب للشعب الإسباني الصديق وخاصة في إقليم فالنسيا بعد الفياضانات المدمرة والتي خلفت مئات القتلى والمفقودين ودمارا هائلا في المنازل والممتلكات العامة".

وأضاف القيادي في حماس: "نتمنى لشعب إسبانيا الشقيق سرعة التعافي وتجاوز هذه الكارثة الإنسانية، وللجرحى الشفاء العاجل، وتعازينا لأسر القتلى والمفقودين".