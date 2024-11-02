عشرات المغاربة ينددون بإساءة ماكرون للفصائل الفلسطينية

نظم عشرات المغاربة، مساء الجمعة، وقفة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجا على إساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمقاومة الفلسطينية خلال خطابه في البرلمان المغربي.

وندد المشاركون في الوقفة التي دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين، بتصريحات ماكرون، واعتبروها غير مقبولة ومرفوضة.

كما رددوا هتافات تدين تصريحات الرئيس الفرنسي، وأخرى تتضامن مع قطاع غزة ولبنان اللذين يتعرضان لإبادة إسرائيلية، من بينها "الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة"، و"من غزة لبيروت، المقاومة لن تموت".

ورفع المشاركون لافتات كتب على بعضها عبارات من قبيل "من الشعب المغربي إلى الشعب الفلسطيني، دماؤكم دماؤنا"، و"جميعا من أجل النفير لأجل العودة وضد التهجير".

وتشهد العديد من مدن المغرب لا سيما العاصمة الرباط، مظاهرات متواصلة تضامنا مع قطاع غزة، يطالب المشاركون فيها بوقف الإبادة الإسرائيلية ورفع الحصار وإنهاء اتفاقية التطبيع مع "إسرائيل".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.