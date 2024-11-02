نواكشوط.. آلاف الموريتانيين يشاركون في مسيرة تضامنية مع غزة ولبنان

شارك آلاف الموريتانيين في مسيرة بالعاصمة نواكشوط تضامنا مع قطاع غزة ولبنان وللمطالبة بوقف حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" عليهما.

جاءت المسيرة، الجمعة، بدعوة من "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني"، وهي منظمة غير حكومية معنية بتنظيم الفعاليات الداعمة لفلسطين.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من الجامع الكبير بنواكشوط، وتوجهت نحو ممثلية الأمم المتحدة، بمشاركة قادة أحزاب سياسية ونقابيين وإعلاميين.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية واللبنانية والموريتانية، ورددوا هتافات داعمة للفصائل الفلسطينية في غزة، وحزب الله في لبنان.

كما رفعوا لافتات كتب عليها: "لن نترك غزة وحدها"، و"من أرض المنارة والرباط .. على درب الشهداء ماضون"، و"المقاومة منا ونحن منها".

وأكد المشاركون استمرارهم في تنظيم المظاهرات والاحتجاجات حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وانتقدوا "صمت العالم تجاه استمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة"، محملين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة لـ"إسرائيل" مسؤولية ما تتعرض له غزة ولبنان.