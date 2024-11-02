حزب الله يستهدف (غليلوت) ومسيّرة تضرب مصنعًا

أعلن حزب الله، صباح السبت، سلسلة عمليات قصف صاروخية من جنوب لبنان، استهدفت قواعد ومستوطنات إسرائيلية، أبرزها قاعدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 في ضواحي تل أبيب.

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا بصلية صاروخية نوعية قاعدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200 (غليلوت) في ضواحي تل أبيب.

كام أعلنالحزب في بيانات متلاحقة قصف مناطق تل أبيب وحيفا وعكاونهريا ومستوطنات قرب صفد والجليل.

ودوت صفارات الإنذار فجر وصباح السبت، في مناطق واسعة شمال ووسط فلسطين المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية تسلل 3 إلى 4 طائرات بدون طيار في عدة مناطق، حيث تم رصد عدة انفجارات في عدد من الأماكن.

وأصابت مسيّرة مصنعا في "أخزيف" بالجليل الغربي.