مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب نابلس وغرب سلفيت بالضفة الغربية

‏هاجم مستوطنون اليوم السبت، قاطفي الزيتون في أراضي "جالود" جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، كما هاجموا فلسطينيين يقطفون الزيتون غرب مدينة سلفيت شمال القدس.

‏وقال رئيس مجلس قروي "جالود" رائد حج محمد ، في تصريحات إعلامية، أن "عددا من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجمو قاطفي ‏الزيتون في المنطقة الشرقية من القرية ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون. وأضاف أن المستوطنين يطلقون النار على من يقترب من الأراضي.

كما هاجم مستوطنون مسلحون، صباح اليوم السبت، قاطفي الزيتون غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن مستوطني البؤرة الاستيطانية الرعوية المقامة على أراضي المواطنين في كفر الديك، هاجموا قاطفي الزيتون بمنطقة "خلة الحرامية" غرب البلدة بالصراخ والشتم والتهديد، وحاولوا إجبارهم على ترك أراضيهم، ومنعهم من قطف ثمار الزيتون.

وأشار الديك الى أن المستوطنين خلال الأسبوع الماضي قاموا بسرقة 30 كيس زيتون، ومعدات زراعية، علاوة على ذلك رعي مواشيهم بين الأشجار، واستفزاز المزارعين، وذلك في محاولة منهم ومنع المواطنين من الوصول لأراضيهم، والاعتناء بها.

يشار إلى أن الأراضي الزراعية في محافظات الضفة الغربية تتعرض لاعتداءات يومية من المستوطنين، وقوات الاحتلال، والتي تصاعدت خلال موسم الزيتون في محاولة لإجبار المواطنين على تركها لصالح المستوطنات.

وتصعد قوات الاحتلال من اعتداءاتها واقتحاماتها لمدن الضفة الغربية منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.