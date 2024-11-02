"القسام" تتبنى قتل ضابط و3 جنود بتفجير منزل في جباليا

تبنّت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف قوة إسرائيلية عبر تفجير منزل مفخخ مسبقًا في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة قبل أيام، ما أدى إلى مقتل ضابط وثلاثة جنود، وفق اعتراف الاحتلال.

وقالت الكتائب، في بيان وصل "الرسالة نت" اليوم السبت: "إنه وبعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا تفجير منزل مفخخ مسبقاً في قوة صهيونية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح قرب مدرسة الفاخورة غرب معسكر جباليا شمال القطاع".

وشارت إلى أن "العدو أعلن عن مقتل ضابط و3 جنود في هذه العملية".

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 393 يومًا.