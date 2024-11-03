كشف تقرير فلسطيني، اليوم الأحد، أن المسجد الأقصى تعرض لـ23 اقتحامًا من المستوطنين الإسرائيليين، فيما منع جيش الاحتلال رفع الأذان 95 مرة في المسجد الإبراهيمي بالخليل جنوب الضفة، خلال تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدّينية ، في تقرير، بأن "23 اقتحامًا من مستوطنين مست المسجد الأقصى الواقع بالقدس، بمشاركة 9 آلاف و721 مقتحمًا".

وأشارت إلى أن "منطقة المسجد الشرقية شهدت أداء طقوس دينية، وانبطاحًا جماعيًّا، بمناسبة "رأس السنة العبرية" (مطلع أكتوبر الماضي)".

ولفت التقرير، إلى اقتحام وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، في أول أيام "عيد العرش"، (16- 23 أكتوبر)، وإطلاقه تصريحات من داخل المسجد، تهدف إلى فرض واقع جديد في القدس.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، انتهاكات إسرائيلية يومية من "الجيش" والمستوطنون، بموازاة حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "تل أبيب" في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.