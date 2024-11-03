قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، يوم الأحد، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، "بدلًا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها".

وأضاف لازاريني، في بيان نشره على حسابه عبر منصة "إكس"، أن "تفكيك أونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم".

وتابع "بدلًا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها يجب أن ينصب التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع بغزة".

وتساءل لازاريني "لماذا لا يتم ذكر الأطفال وتعليمهم في أي مناقشات عندما يتحدث الخبراء أو الساسة عن حظر أونروا أو استبدالها".

وشدد على أن أطفال غزة الآن يخسرون عامًا ثانيًا من التعليم.