الدفاع المدني بغزة: أكثر من 100 ألف محاصر في الشمال وسط انعدام الغذاء والدواء

أكد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أن أكثر من 100 ألف محاصر في شمالي قطاع غزة وسط انعدام تام للغذاء والدواء.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزّة، محمود بصل، في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، بأنّ أكثر من 100 ألف موجودون في شمال القطاع المحاصر، 60% منهم من الأطفال والنساء.

وبشأن الخدمات الطبية في شمالي القطاع، قال بصل إنّه "لا وجود لأيّ علاجٍ طبي في شمال القطاع، وللأسف العالم الذي يتحدث عن الديمقراطية يترك غزة تُذبح".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة قد ناشدت جميع الهيئات والمنظمات الدولية والأممية بضرورة "إرسال وفود طبية وجراحية وتسهيل وصولها إلى مستشفيات شمال غزة، وعلى وجه الخصوص مستشفى كمال عدوان".

ودعت الوزارة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم الأحد، إلى "توفير سيارات إسعاف لنقل الجرحى والمرضى إلى المستشفيات".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 145 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.