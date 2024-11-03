"القسام" تستهدف قوات الاحتلال بـ"نتساريم" بمسيّرة "انتحارية"

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم الأحد، أنها استهدفت "موقعا عسكريا للعدو في محور نتساريم الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة، بطائرة زواري انتحارية".

من جهتها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" سيطرة مقاتليها على "مسيّرات تابعة للاحتلال كانت تستخدم لتنفيذ مهام استخبارية في سماء مدينة غزة".

بدورها قالت ما تسمى "مؤسسة التأمين الوطني" التابعة للاحتلال، إن "مجموع القتلى (الإسرائيليين)، بلغ 1802 منذ عملية (طوفان الأقصى) في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي تلتها على الجبهات الثلاث".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 145 ألفا و 446 شهيدا وجريحا فلسطينييا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.