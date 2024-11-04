الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين ويصادر مركبات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عددًا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة، واعتقلت الشاب أحمد شبيطة بعد اقتحام من زله في حي المخفية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين براء السدة وثائر يامين بعد مداهمة منزليهما في قرية جيت شرق قلقيلية شمال الضفة.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت عددا من الشبان عرف منهم :الأسير المحرر محمد وحيد أبو مارية، وبهاء بسام علامي، ومحمد باسم عطية.

وداهمت قوة من جيش الاحتلال منطقة واد الريم شرقي بلدة سعير بالخليل وصادرت عددا من المركبات.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الضوئية خلال اقتحامها سعير، وداهمت عددًت من المنازل وصادرت نحو 6 مركبات بحجة أنها غير قانونية.