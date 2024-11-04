تطورات اليوم الـ 295 من الحرب على غزة

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 395 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الإثنين- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 31 تواليا، يرزح شمال غزة ومخيم جباليا وبيت لاهيا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث عشر تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وصرح الدفاع المدني في غزة أنّ جميع أجهزته وآلياته وسياراته معطلة قسرًا في كافة مناطق شمالي قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

واكد أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم طواقم الدفاع المدني في شمالي قطاع غزة وسيطر على مركباته وشرد غالبيتهم إلى جنوب القطاع واختطف 7 منهم.

ووقعت إصابات في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلًا في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكد استهداف قصف إسرائيلي منزلًا تعرض لقصفٍ سابق لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد وعدد من الإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة النباهين بمخيّم 2 في النصيرات وسط قطاع غزة.

وقرابة الثالثة فجرًا وقع قصف مدفعي إسرائيلي على شارع السكة شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة بالأجواء الجنوبية لمدينة غزة.

ووقعت في الأثناء غارتان إسرائيليتان على منطقة الصفطاوي شمال غربي مدينة غزة.

واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي على شمالي قطاع غزة حتى ساعات الفجر الأولى.

وشهد صباح اليوم كذلك، قصفا مدفعيا إسرائيليا شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.

كما شهد قصفا مدفعيا على جباليا النزلة شمالي قطاع غزة,

وشهد فجر اليوم قصفا مدفعيا إسرائيليا على منطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية في محيط شارع الصناعة بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وفجر اليوم شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على شمالي قطاع غزة.