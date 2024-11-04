المجلس الأعلى للرياضة: الاحتلال قتل طموح الأطفال والشباب بغزة

أكد المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أبشع جرائم القتل والتدمير بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القطاع الرياضي، الذي لم يسلم من الإبادة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال الأمين العام المساعد "عبد السلام هنية"، إن الاحتلال يستهدف الشعب الفلسطيني ويحاول كسر إرادته و تهجيره من أرضه بكل الوسائل، مستخدماً الأسلحة المحرمة دولياً، وصب آلاف الأطنان من المتفجرات على رؤوس المدنيين الآمنين في بيوتهم.

و أضاف" الاحتلال قتل طموح الشباب والأطفال عبر استهداف ملاعبهم و منشآتهم الرياضية وإزالة كافة المعالم التي ارتبطت باحتضان وتطوير المجتمع الفلسطيني".

وحسب آخر إحصائية أعدها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 45 نادياً تدمير كلياً ، وسبعة ملاعب كبرى ، وعشرات المنشآت والملاعب الفرعية المعشبة، وقتل أكثر من 500 رياضي فلسطيني، بينهم 120 طفلاً ينتمون للأندية والأكاديميات المعتمدة لدى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، مجازر وحشية وحرب إبادة غير مسبوقة من قتل وتدمير وتجويع بحق الشعب الفلسطيني، خلفت أكثر من 43 شهيداً، معظمهم من الأطفال والنساء، ومئات آلاف المصابين والمفقودين، في أسوء كارثة إنسانية يشهدها العالم.