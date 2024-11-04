ماليزيا تعد مشروع قرار لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، اليوم الإثنين، إنهم يُعدون مشروع قرار لتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، يقترح طرد إسرائيل من الأمم المتحدة إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي فيما يتعلق بفلسطين.

جاء ذلك في بيان له بشأن مشروع القرار في البرلمان الماليزي، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما).

وأشار إبراهيم إلى أن ماليزيا انضمت إلى "المجموعة الأساسية" التي أعدت مشروع القرار الذي يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالتزام إسرائيل بالسماح بأنشطة منظمات الأمم المتحدة.

وأوضح أنه إذا تم قبول المشروع في الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن ذلك يمهد الطريق أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

ولفت إلى أن المناقشات حول مشروع القرار مستمرة وأنه سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبًا.

تلفزيون العربي