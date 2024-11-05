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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
100 ألف مواطن في شمال قطاع غزة دون طعام وشراب ولا دواء
05 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:47 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298090
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الحرب على غزة
شمال غزة
نزوح
طوفان الأقصى
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