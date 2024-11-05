ثلاثة شهداء في عدوان (إسرائيلي) على طوباس وجنين

استشهد ثلاثة مواطنين اليوم الثلاثاء في عدوان (إسرائيلي) على مدينتي طوباس وجنين تخلله قصف بالطائرات المسيرة واشتباكات مع المقاومة الفلسطينية.

ففي جنين استشهد صباح اليوم، شابان إثر قصف نفذته طائرات الاحتلال المسيرة، واستهدف مركبة في منطقة مثلث الشهداء جنوب مدينة المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيدين هما الشيخ محمد فياض عصعوص، وهو إمام مسجد في جنين، وابن شقيقه شوقي.

وشهدت بلدة قباطية ومحيطها جنوب جنين، اشتباكات عنيفة ومستمرة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة.

وفي طوباس، استشهد مقاوم خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً في بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية أن الشهيد هو المشتبك هاني علي بني عودة، وارتقى بعد تعرض المنزل الذي حوصر بداخله للقصف بالقذائف من قبل قوات الاحتلال.

وفي وقت سابق، قصفت طائرة مسيرة بأكثر من صاروخ في منطقة “الرفيد” في بلدة طمون.

وشهدت بلدة طمون اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال تخللها تفجير عبوات ناسفة وإطلاق رصاص بشكل كثيف.

وتمكنت المقاومة من تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية توغلت في طمون.