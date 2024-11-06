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195 قتلوا منذ مطلع العام.. قتيل بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

الرسالة نت _ وكالات

قتل الشاب كامل مصراتي (35 عاما)، في جريمة إطلاق نار بمدينة اللد، في الداخل الفلسطيني المحتل.

واستدعي طاقم طبي إلى مكان الجريمة، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب متأثرا بجراحه الحرجة.

وقال الطاقم إن المصاب كان على الأرض وهو فاقد للوعي، وعانى من إصابات بالغة الخطورة، اخترقت جسده بعد أن كان ضالعا في شجار.

ولم تعرف خلفية ملابسات الجريمة بعد؛ فيما لم يتم الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي الفلسطيني، منذ مطلع العام الجاري، إلى 195 قتيلا وقتيلة.

وتأتي هذه الجريمة في وقت يشهد المجتمع الفلسطيني بالداخل، تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية، وغياب الخطط الحكومية لمكافحة هذه الظاهرة.

وسجل العام الماضي، حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا، بينهم 16 امرأة، في ظل عدم تقديم جناة للمحاكمة في معظم الملفات.

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