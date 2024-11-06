حماس: موقفنا من الإدارة الأمريكية الجديدة يحدده سلوكها تجاه شعبنا

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية " حماس" إن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة، يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.

وأشارت الحركة في بيان صحفي تلقته إلى أنه وفي ضوء النتائج التي تظهر فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية فإن جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ احتلال فلسطين عام 1948م، كانت لها مواقف سلبية من القضية الفلسطينية، وكانت دائما الداعم الأكبر للاحتلال الاسرائيلي في جميع المجالات والمناحي.

وتابعت الحركة "ولقد سلكت الإدارة الأمريكية السابقة مساراً منحازاً للاحتلال والعدوان، عبر منح مجرمي الحرب الصهاينة غطاءً سياسياً وعسكرياً، للمضيّ في أبشع حروب الإبادة التي عرفها التاريخ الحديث، ما ثبّت دورها كشريكٍ كامل في قتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من أطفال ونساء وشيوخ".

وطالبت الحركة بوقف الانحياز الأعمى للاحتلال الإسرائيلي، والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان في قطاع غزّة والضفة الغربية، ووقف العدوان على لبنان، ووقف تقديم الدعم العسكري والغطاء السياسي للكيان الإسرائيلي، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت حماس على أن الرئيس الأمريكي المنتخب مُطالب بالاستماع للأصوات التي تعالت من المجتمع الأمريكي نفسه منذ أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، رفضاً للاحتلال والإبادة الجماعية، واعتراضاً على الدعم والانحياز للكيان الإسرائيلي.

وختم البيان " إن على الإدارة الأمريكية الجديدة، أن تَعِي أن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في مواجهة الاحتلال ، وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".