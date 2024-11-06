أفادت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن "سقوط صاروخ داخل مطار بن غوريون، ما أدى إلى وقف حركة الطيران".

وأضافت الصحيفة، أن المعلومات الأولية تشير أن "الصاروخ أطلق من لبنان".

وكانت أنباء أولية قد أفادت عن سقوط قذيفة قرب "مطار بن غوريون" شرقي "تل أبيب".

ويوميا يرد "حزب الله" على العداون الإسرائيلي، بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن "إسرائيل" جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​