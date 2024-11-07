العراق | المقاومة الإسلامية توثق إطلاق طائرات من دون طيّار

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ، أنّ ” مجاهديها هاجموا أمس الأربعاء، هدفاً عسكرياً في غور الأردن المحتل، بواسطة الطيران المسيّر ( طائرات من دون طيّار)”.

وعرضت المقاومة، مشاهد من عملية إطلاق طائرات من دون طيّار، أمس الأربعاء، باتجاه هدف عسكري في غور الأردن، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

و في بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الإسلامية، أنّ ” مجاهديها في العراق هاجموا الاربعاء 6-11-2024 ، هدفاً عسكرياً في غور الاردن المحتل، بواسطة الطيران المسيّر ( طائرات من دون طيّار)”.

و أوضحت المقاومة الاسلامية أن الهجوم يأتي ” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وتؤكد المقاومة الإسلامية في العراق، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

المصدر: وكالة يونيوز