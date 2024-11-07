22 شهيدا بغزة وشهيد في طولكرم

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية عن وصول شهيد برصاص الاحتلال إلى مستشفى طولكرم الحكومي من مخيم طولكرم.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر أمس الأربعاء، اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت حملات مداهمة واعتقال طالت عددًا من الفلسطينيين، إلى جانب أعمال تجريف وتدمير للبنية التحتية، ما أسفر عن إصابات واشتباكات في مناطق عدة.

وأصيب 4 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحامات متفرقة في الضفة الغربية.

كما ارتقى منذ فجر اليوم 22 شهيدا في أماكن متفرقة من قطاع غزة 14 منهم في شمال القطاع، في ظل تغيب خدمات الدفاع المدني لليوم 16 على التوالي.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين في غزة والشمال بضرورة التبرع بالدم لدى مستشفى الاهلي المعمداني في مدينة غزة وذلك في ظل استمرار الهجمة الشرسة لقوات الاحتلال على محافظة شمال غزة، وتشديد الحصار عليها وعلى المستشفيات هناك.