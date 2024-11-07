حماس : الاحتلال يواصل المجازر بشمال غزة بالتوازي مع حصار مطبق

أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أن الاحتلال يواصل مجازره بحقّ الشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة بالتوازي مع فرض حصار مطبق على الشمال.

وأشارت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت " إلى أن آخر المجازر كان القصف الوحشي الذي استهداف مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية (ج) المكتظة بالنازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأسفر عن ارتقاء اثنَي عشر شهيداً، والغارة التي استهدفت منزل عائلة المبحوح بمخيم جباليا، وأدت لارتقاء أكثر من ثلاثين شهيداً من المدنيين العزل، جلهّم من الأطفال والنساء.

واضافت الحركة "جيش الاحتلال النازي يواصل ارتكاب هذه المجازر، التي ترقى إلى عمليات التطهير العرقي، بالتوازي مع حصارٍ مطبق على شمال قطاع غزة، ينتهك فيه القوانين الدولية، في ظل صمت دوليٍّ أقربُ للتواطؤ، وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية".

وطالبت حماس الدول العربية والمجتمع الدولي بمغادرة مربع الصمت، والتحرّك العاجل لوقف هذه المجازر والانتهاكات الفظيعة، وتقديم قادة الاحتلال مجرمي الحرب إلى المحاسبة على جرائمهم المتواصلة ضد الإنسانية.