قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حماس تدعو لمسيرات نصرة لغزة وإدانة لحرب الإبادة الجماعية

حماس-بيان-صحفي-4.jpg
حماس-بيان-صحفي-4.jpg

الرسالة نت - غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج في مسيرات وفعاليات نصرة لغزة، وإدانة لحرب الإبادة الجماعية المستمرة.

وقالت حماس، في بيان، "في ظل مواصلة العدو الصهيوني مجازره الوحشية بحق شعبنا في شمال قطاع غزة، واستمرار عمليات التطهير العرقي بحق مئات الآلاف من المواطنين العزل، وسط حصارٍ وتجويع، وعزل كامل عن العالم الخارجي".

وأضافت "نوجه نداءنا إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وجماهير أمتنا العربية والإسلامية، وإلى أحرار العالم، للخروج أيام الجمعة والسبت والأحد، في كافة الساحات والميادين، في مسيرات وفعاليات؛ نصرةً لشعبنا، ولإدانة حرب الإبادة، والضغط لوقف العدوان، وتنديداً بالدعم الأمريكي والغربي للمجازر المروعة التي يتعرّض لها شعبنا في قطاع غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة الإبادة والتطهير العرقي في شمال قطاع غزة منذ 35 يوما، بهدف تهجير أهله عبر ترهيبهم وارتكاب المجازر بحقهم.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298172

كلمات مفتاحية

حماس شمال غزة مخيم جباليا

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر