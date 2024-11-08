حماس تدعو لمسيرات نصرة لغزة وإدانة لحرب الإبادة الجماعية

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج في مسيرات وفعاليات نصرة لغزة، وإدانة لحرب الإبادة الجماعية المستمرة.

وقالت حماس، في بيان، "في ظل مواصلة العدو الصهيوني مجازره الوحشية بحق شعبنا في شمال قطاع غزة، واستمرار عمليات التطهير العرقي بحق مئات الآلاف من المواطنين العزل، وسط حصارٍ وتجويع، وعزل كامل عن العالم الخارجي".

وأضافت "نوجه نداءنا إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وجماهير أمتنا العربية والإسلامية، وإلى أحرار العالم، للخروج أيام الجمعة والسبت والأحد، في كافة الساحات والميادين، في مسيرات وفعاليات؛ نصرةً لشعبنا، ولإدانة حرب الإبادة، والضغط لوقف العدوان، وتنديداً بالدعم الأمريكي والغربي للمجازر المروعة التي يتعرّض لها شعبنا في قطاع غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة الإبادة والتطهير العرقي في شمال قطاع غزة منذ 35 يوما، بهدف تهجير أهله عبر ترهيبهم وارتكاب المجازر بحقهم.