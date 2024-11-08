الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، تركزت في بلدة الرام بمدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المقدسيين من بلدة الرام، وذلك بعد ساعات من اعتقال أربعة مواطنين من مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس، وأطلقت قنابل الغاز السام بصورة عشوائية، قبل أن تعتقل الشاب عمر الغفاري، وشابا آخر لم تعرف هويته بعد، كما اعتقلت شابة من عائلة غيث من بلدة عناتا شمال شرق القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مالك شيحة من بلدة عناتا عند حاجز حزما العسكري، شرق القدس المحتلة، وذلك بعد اعتقال زوجته للضغط عليه لتسليم نفسه، علما أنه جرى الإفراج عن زوجته بعد اعتقاله.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال بلدة بدرس غرب رام الله، وانتشرت في عدد من الشوارع، وعاثت فسادا في ممتلكات المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مخيمات: بلاطة، وعسكر القديم والجديد، والعين، بمحافظة نابلس.

وداهمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر القديم والجديد، شرق نابلس، ومخيم العين غربا، وداهمت أحد المنازل وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، مخيم بلاطة، وشرعت بأعمال تخريب وتجريف للبنية التحتية، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام.

وتصدت المقاومة الفلسطينية، لاقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال داخل مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، تمكن المقاومون خلالها من تفجير عبوات ناسفة وإطلاق الرصاص بشكل مباشر صوب آليات عسكرية إسرائيلية.

وتمكن مقاومون من تنفيذ كمين لقوات الاحتلال في محيط حارة الزغلول، حيث تم استهدافهم بعبوة محلية الصنع وصليات من الرصاص.