الاحتلال يحاصر منزلاً بطوباس ويقتحم عدة مناطق بالضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللها محاصرة منزلٍ واندلاع اشتباكات مسلحة، بالإضافة إلى اعتقال سيدة.

ففي طوباس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب محاصرة منزلاً في المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في بلدة عقابا، بقوة خاصة لحقتها تعزيزات عسكرية، واستهداف للمنزل المحاصر بالقذائف.

وقالت سرايا القدس- كتيبة طوباس، في بيان مقتضب، إن مقاوميها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر بعقابا، ويمطرون قوات المشاة وتمركزات القناصة بزخات من الرصاص.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة سعاد السلمان "عودة"، بعد مداهمة منزلها في الحي الجنوبي واستجوابها بشأن شقيق زوجها المطارد.

وداهم الجيش منزل المواطن أبو زكي فريح في ضاحية شويكة شمال طولكرم، واستجوبت ابنته زوجة المواطن عبد عودة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وطالت المداهمات منزل المواطن وائل الشيخ في منطقة جبل السيد في ضاحية ذنابة شرق المدينة، وخرَّبت محتويات منزله وأخضعته لتحقيق ميداني.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال المدينة، وداهمت عدة منازل فيها.