الخارجية القطرية: التقارير المتداولة حول الوساطة وإغلاق مكاتب حماس ليست دقيقة

قالت وزارة الخارجية القطرية، مساء السبت، إن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وإغلاق مكاتب حركة حماس في الدوحة، ليست دقيقة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة.

وبين الأنصاري، أن "قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبا، خصوصا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".

وفيما يتعلق بالتقارير حول مكتب حماس، أكد أن "الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولا إلى تبادل الأسرى من النساء والأطفال في نوفمبر العام الماضي".