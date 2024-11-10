كتائب القسام تقتل أكثر من 15 جنديا في بيت لاهيا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، تمكن مجاهديها من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 15 جندياً بقذيفة "RPG" مضادة للأفراد والإجهاز عليهم من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية غرب منطقة الشيماء شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي بلاغ منفصل، ذكرت أنه بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بيت قتيل وجريح في منطقة البركة غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أبلغ مجاهدو القسام بعد عودتهم من خطوط القتال، عن استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" واستهداف جرافة عسكرية بعبوة "رعدية" قرب مسجد الشهيد عماد عقل وسط مخيم جباليا شمال القطاع.