تواصل "إسرائيل" عدوانها الغاشم على لبنان لليوم الـ 50 على التوالي، ويستهدف جيشها كافة بلدات الجنوب وصولاً إلى بيروت وضاحيتها الجنوبية، بسلسلة غارات عنيفة، أسفرت عن عشرات الشهداء والمصابين ودماراً واسعاً في الممتلكات.

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى، حسب وزارة الصحة اللبنانية، منذ بدء العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان، نحو 3186 شهيدا و14 ألف مصاب منذ أكتوبر 2023.

ويواصل حزب الله اللبناني تصديه للعدوان، وتنفيذ ضرباته ضد قوات الاحتلال وآلياته، وقصف المستوطنات والمواقع العسكرية للاحتلال، بصليات صاروخية وطائرات مسيرة.

وأسفرت غارات إسرائيلية استهدفت، مساء أمس الأحد، على بلدات بجبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع، عن عشرات الشهداء والمصابين.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 41 شهيدا و31 مصابا في غارات إسرائيلية على بلدات بجبل لبنان ومنطقتي الجنوب والبقاع.

واستشهد 5 مواطنين لبنانيون، بقصف طيران الاحتلال منزلاً داخل بلدة القصر (قضاء الهرمل) في البقاع اللبناني. بينما شنّ طيران الاحتلال فجر الإثنين غارة على مدينة الخيام جنوب لبنان.

واستهدفت غارات إسرائيلية بلدات: الدوير، حاروف، جبشيت قضاء النبطية، جنوبي لبنان. وبلدتي القصر وحوش السيد علي عند الحدود مع سوريا، بالإضافة لغارة إسرائيلية على بلدة القصر في قضاء الهرمل بالبقاع شرقي لبنان.

وأغار طيران الاحتلال، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، على الرمادية في قضاء صور. بينما استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ أحد المباني بحي بديتا في مدينة الهرمل، ما أدى لانهيار المبنى بشكل كامل.

وقصفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقبرة بلدة يحمر الشقيف، ما أدى الى تضرر بعض الأضرحة. بالإضافة لغارة جوية على بلدة الشهابية وأخرى على منزل في بلدة الجميجمة قضاء بنت جبيل أسفرت عن 3 شهداء.

تصدي حزب الله

وأعلنت المقاومة الإسلامية "حزب الله" في لبنان، خلال بلاغ عسكري لها عن تنفيذ 27 عملية تصدي لمحاولات تقدّم الاحتلال وضد مواقع وقواعد انتشاره ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.