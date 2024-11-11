جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات بالضفة

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مخيم الجلزون شمال رام الله، وفي قرية بدرس غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت حملة اعتقالات في مخيم الجلزون شمال رام الله، مشيرة إلى أنها لا تزال مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم الجلزون فجر اليوم، وسط تنتشار مكثف واقتحام عدد من منازل المواطنين.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في قرية بدرس، بعد اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حوّلت أحد المنازل بالقرية لمركز تحقيق واستجواب للمعتقلين.

وفي نابلس شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة من حاجز عورتا، واعتقلت 3 مواطنين بعد مداهمة منازلهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين "أمين وأمير البحري" من منزلهما بالمساكن العليا شرق بنابلس، والشاب يوسف أبو صافي، وهو شقيق الأسير عبد الله، بعد مداهمة منزله قرب المقبرة الشرقية لمدينة نابلس.

وأشار مراسلنا، إلى أن إطلاق نار استهدف آليات الاحتلال أثناء اقتحامها محيط مخيم عسكر شرقي نابلس.