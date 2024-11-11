بلدية غزة: 40% فقط يحصلون على المياه بالمدينة

قال المتحدث باسم بلدية غزة، عاصم النبيه، إن المياه تصل إلى 40% فقط من إجمالي مساحة المدينة. منوهًا إلى أن "النازحين يعانون من أجل الحصول على المياه".

وأوضح "النبيه" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت" اليوم الإثنين، أن كميات المياه التي تصل للمواطنين "محدودة جدًا، ولا تبلي كافة الاحتياجات اليومية".

ونوه إلى أن "ما يزيد عن 75% من آبار المياه في مدينة غزة تعرضت لأضرار كلية أو جزئية". مُبينًا: "هناك أضرار طالت ما يزيد عن 100 متر طولي من شبكات المياه مما يجعل عملية إيصال المياه لكافة المناطق مستحيلاً".

وحذر المتحدث باسم بلدية غزة، من أن "عدم توفر المياه بكميات كافية يقود إلى انتشار الأوبئة والأمراض خاصة الأمراض الجلدية".