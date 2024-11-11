حزب الله: مستعدون للحرب الطويلة مع الاحتلال.. ولم تصلنا اقتراحات محدَّدة لإنهاء العدوان

أكد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله، محمد عفيف، أن "الجواب بشأن ادعاءات عدد من المسؤولين الإسرائيليين تراجُعَ مخزون حزب الله الصاروخي إلى نحو 20 % من قدراتنا الفعلية واضح في الميدان، عندما طالت الصواريخ الأسبوع الماضي ضواحي ‏تل أبيب وحيفا، ومراكز ومعسكرات تُقصَف للمرة الأولى في الجولان ‏وحيفا، واستخدام صاروخ فاتح 110، ولدينا المزيد، وذلك بالإدارة ‏الملائمة التي قررتها قيادة المقاومة".

وأعاد عفيف التأكيد، بمناسبة يوم الشهيد، أن لدى المقاومين، ولا‏سيما في الخطوط الأمامية، "ما يكفي من السلاح والعتاد والمؤن لحرب طويلة، نستعد لها، في الصعد كافة"

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، "بعد 45 يوماً من القتال الدامي، ومع 5 فرق عسكرية ‏ولواءين، و65 ألف جندي، ما زال عاجزاً عن احتلال ‏قرية لبنانية واحدة، وما الملحمة التي سطرها المجاهدون في قلعة الخيام ‏سوى شاهد حي على البطولة وإرادة القتال العصية على الانكسار.

وبشأن إعلان الاحتلال توسيع عمليته، أشار عفيف إلى أن "العدوان واسع أصلاً، والاحتلال لم يضع لحربه أهدافاً محددة كي لا يكرر خطأه في حرب تموز"، مؤكداً أن "الاحتلال لا يضع أهدافاً نهائية وأسقفاً عالية مسبّقاً بسبب قوة المقاومة في لبنان وصعوبة مواجهتها".

وقال: "مستعدون للحرب الطويلة مع الاحتلال في كل المستويات، أكان في الجبهة أم في الداخل".

وبشأن الاتصالات الدولية الجارية حالياً لوقف إطلاق النار، أشار إلى "أن ثمة اتصالات دولية سمعنا عنها في وسائل الإعلام، لكن لبنان لم تصله أي اقتراحات محدَّدة. وحتى الآن، لم يرد لبنان أي جديد، وما زلنا في مرحلة جس النبض، وما نسمعه محصور في وسائل الإعلام والصحافة".

ولفت إلى أن "ثمة مناخاً سياسياً متصاعداً وحراكاً كبيراً بين موسكو وواشنطن وطهران وعواصم أخرى مع وصول ترامب إلى سدة الرئاسة".

وأشار إلى العناصر الحاسمة في الميدان، متمثلة "بإرادة الحسينيين الكربلائيين الاستشهاديين ‏العازمين على الموت دفاعاً عن وطنهم وشعبهم، والوقت الكافي قبل ‏أن تغرق دباباتهم مع قدوم الشتاء في وحل لبنان، والأرض التي ‏نعرفها وتعرفنا، والتي تمنحنا حرية المناورة والحركة، فإما أن نحيا فوقها ‏أعزاء، وإما أن نموت دونها شهداء". ‏

وتوجه إلى قادة الكيان الإسرائيلي بالقول: "لن تكسبوا حربكم بالتفوق الجوي أبداً، ولا بالتدمير وقتل المدنيين من ‏النساء والأطفال، وما دمتم عاجزين عن التقدم البري والسيطرة الفعلية، ‏فلن تحققوا أهدافكم السياسية أبداً، ولن يعود سكان الشمال إلى الشمال أبداً. ‏ومع مزيد من التصدع في جبهتكم الداخلية، سيبدأ العد العكسي، وستكون ‏هناك نقطة تحول كبرى، وعندها سيتأكد صدق ما قاله سيدنا ‏الأسمى، بأنّ إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت".

أما المقاومون، فتوجه إليهم بالقول: "إلى المجاهدين والمقاومين، أولي البأس الشديد، إنّ وقائع الميدان الفعلية في أيديكم، وستكون لها الكلمة ‏الفصل في السياسة والقرار، وفي ضوء قتالكم وصمودكم يتحدّد مصير ‏مقاومتكم ووطنكم، بل ربما مصير الشرق الأوسط بأكمله".‏

وتحدث عن التشكيك في جوهر المقاومة ونياتها، وفي قدراتها وانتمائها الوطني الصافي إلى بلدها وشعبها، مشيراً إلى أن "الجوقة إياها عادت إلى العمل وإلى التشكيك وبث السموم ونشر الشائعات ‏وضرب الروح المعنوية عبر انسجام تام مع آلة الدعاية الصهيونية"، لأن المقاومة استعادت المبادرة في الميدان، ولأن العدو عجز عن التقدم البري، ‏ومع استقرار الأوضاع التنظيمية، وانتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً ‏عاماً، وملء الشواغر في المراكز القيادية بفعل استشهاد عدد من القادة.

وشدد على أن المقاومة نشأت في الأرض اللبنانية، التي احتلها العدو الإسرائيلي، وقال إن "قيادتنا لبنانية، ‏ومقاومينا لبنانيون، أباً عن جدٍ، ولسنا فصيلاً عند أحد، ولا نأتمر بأوامر أحد، ‏ولا نتلقى إيعازاً من أحد كي ندافع عن بلدنا أو نساند شعباً مظلوماً. ‏وعلاقتنا بالجمهورية الإسلامية ودعمها لمقاومتنا أطهر من أن تمسهما ‏ألسنتكم بالسوء، لكنكم اعتدتم الاستزلام والمال الحرام والارتماء في أحضان السفارات".

وخاطبهم بالقول: "إنكم تعلمون بأن العدوان على لبنان بدأ عام 1936 في مجزرة حولا، ‏فهل كان حزب الله حينها موجوداً؟ هل يجب أن نعود إلى التاريخ كثيراً؟ ‏إلى أعوام 1947 و1948 و1974 و1978 و1982 عندما ‏دخلت دباباته العاصمة بيروت، لنؤكد أن العدوان والاحتلال والنيات ‏التوسعية موجودة في صلب العقيدة الإسرائيلية العسكرية. إن نشوء حزب ‏الله في عام 1982 كحركة مقاومة هو في الأصل رد فعل طبيعي على ‏الاحتلال، فلماذا التشويه للحقائق واستغفال الناس وضرب الذاكرة ‏الجماعيّة وتحميل المسؤولية للضحايا؟ والتعامل مع حركة التاريخ كأنها ‏قطع مجتزأة تنتقون منها ما يخدم سياستكم ويبرر حملاتكم".

وتطرق في حديثه إلى ما يدور في لبنان حالياً عن مقولات "قوة لبنان في ضعفه" و"العين لا تقاوم المخرز"، وغيرهما من الشعارات، التي تحمل الهزيمة النفسية المسبقة أمام الاحتلال، والتي سادت عام 1982، عندما وصلت الدبابات الإسرائيلية إلى بيروت، متسائلاً: "عن ‏أي ميدان تتحدثون؟ وقراكم تدمر والنازحون يعانون في مراكز الإيواء؟ ما مفهومكم للنصر والهزيمة؟ عن أي ميدان نتحدث؟ عن ميدان البطولة والمقاومة والشرف والفداء، والذي ‏سطر فيه المجاهدون بدمائهم عجز العدو عن احتلال قرية لبنانية واحدة ‏يبسط عليها نفوذه، فضلاً عن أن يبني عليها كريات الخيام، كريات عين ‏إبل جديدة. ألم تقرأوا معاريف، وهي تقول: 50 ألف جندي و40 ‏يوماً ونحن عاجزون عن احتلال قرية واحدة في جنوب لبنان؟".

وأضاف: "عن أي ميدان نتحدّث، نعم الميدان القادر كل يوم ومتى شاء وطبقاً لقرار ‏قيادة المقاومة قصف تل أبيب. الميدان القادر على تغيير المعادلات ‏السياسية. وإذا سمعتم يوماً ما عن مفاوضات سياسية لوقف إطلاق النار، ‏فاعلموا أن سببها الوحيد هو الميدان وصمود أبطال المقاومة في الميدان".

وتوجه إليهم بالقول: "أفهم أنكم خصومنا السياسيون منذ زمن طويل، نحترم ‏حق الاختلاف، وأفهم أنّ البعض منكم يحمّل حزب الله المسؤولية عن ‏الحرب، وهذا ما تقولونه علانية، لكن اكسروا أعيننا مرة واحدة ببيان إدانة ‏العدوان الإسرائيلي على لبنان. أو إدانة قتل المدنيين من النساء ‏والأطفال. أو إدانة تدمير القرى والإبادة ‏الجماعية، وإدانة قصف البلديات وقتل رؤساء البلديات، وإدانة تدمير سوق ‏النبطية التاريخية، وأسواق صور القديمة".

‏وأشاد عفيف بالتظاهرات المنددة بالاحتلال، والتي جرت فصولها في ‏أمستردام، رداً على الاستفزازات الصهيونية، مشيراً إلى أن الحكومات تقف من أجل قمع الحريات وعدم مس ما ‏هو صهيوني، وربما يحدث تكاتف دولي لمنع إدانة إسرائيل شعبياً، كما هي ‏الحال سياسياً. لكن، على رغم ذلك، فإن رسالة المتظاهرين في هولندا، كما في ‏العالم سابقاً، أن إسرائيل معزولة لأن العالم في النهاية إنسان سويَ له قلب ‏ومشاعر وليس حجراً وطيناً".

وفي ذكرى يوم الشهيد، شدد عفيف على أن "احتفالنا الحقيقي في ذكرى فاتح عهد الاستشهاديين، الشهيد ‏أحمد قصير، هو بتحقيق الانتصار في ساحات القتال والجهاد".

وقال: "هذه هي المرة الأولى التي نأتي فيها إلى مجمع سيد الشهداء، والسيد لا ‏يخرج فينا خطيباً يأسر القلوب والأرواح، وهذه هي المرة الأولى التي ‏نحيي فيها عبر هذا المؤتمر الصحافي الرمزي يوم الشهيد في غيابه".

وأضاف: "لئن ‏غاب جسده قسراً وقهراً في معركة ما زال هو قائدها ورمزها، فإنه باقٍ في ‏الشهداء الذين كان يؤبّنهم ويرثيهم ويعزي عائلاتهم بكل ما أوتي من ‏عاطفة وحنان، وباقٍ خالداً أبداً في المجاهدين الذين تخرجوا من مدرسته ‏أبطالاً كربلائيين، كان السيد أمةً في رجل، وما زال، لا يشبه أحداً ولا ‏يشبهه أحد".

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