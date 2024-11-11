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ردا على تصريحات وزير مالية الاحتلال

حماس: كلام سموتريتش يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية

شاب فلسطيني يرفع علم فلسطين في مواجهات بالضفة الغربية
شاب فلسطيني يرفع علم فلسطين في مواجهات بالضفة الغربية

الرسالة نت

قالت حركة حماس في بيان لها اليوم تعليقا على تصريحات وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش:" أن ما أعلنه وزير المالية الإرهابي سموتريتش اليوم عن مضيّه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة الصهيونية على الضفة الغربية، يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض"

وأضافت في بيانها، كلام سموتريتش يؤكد بشكلٍ قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق شعبنا الوطنية، ويدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض.

وجددت الحركة التأكيد بأن الشعب الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة مستمرون في التصدي لمخططات الاحتلال، ولن تسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، والتي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ وجزءٌ أصيل من الدولةالفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس.

ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى التحرك الفاعل للجم هذه العصابة الصهيونية الإستعمارية المستمرة في تحدي الشرعية الدولية، ووقف تلك السياسات والمخططات التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً على المستوى الإقليمي والدولي.

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