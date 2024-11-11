20 شهيدا حصيلة العدوان (الإسرائيلي) المكثف على مخيم النصيرات

أعلنت مصادر طبية عن وصول 20 شهيد إلى مستشفى العودة في المنطقة الوسطى منذ ساعات الصباح، إضافة إلى أكثر من 30 إصابة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت إدارة المستشفى أن طواقم الإسعاف تمكنت من الوصول إلى المناطق الغربية للمخيم وانتشلت عدد من الشهداء والجرحى، بعد انسحاب الاحتلال من هذه المناطق.

كما قصفت مدفعية الاحتلال الصهيوني خزانات المياه مما أدى إلى انقطاع المياه عن بعض المباني الخاصة بالمشفى بالإضافة إلى أضرار في مبنى إدارة المشفى جراء إطلاق طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" المُسيّر "كواد كابتر" بشكل مباشر.

وناشدت إدارة مستشفى العودة المؤسسات الدولية بضرورة توفير الحماية للمرافق الصحية في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.