مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـــ 402

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها (إسرائيل) على قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، يومها الــ402 على التوالي، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب جرائم جديدة بحق النازحين والمدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

فقد ارتقى 11 شهيدا وعدد من الإصابات في مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال بأحد مقاهي الانترنت في مواصي خان يونس . وأفادت مصادر إعلامية بارتقاء ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى بقصف شقة سكنية لعائلة العمصي في شارع الجلاء وسط مدينة غزة .

كما تحدث شهود عيان عن ارتقاء شهداء وجرحى ومفقودون في قصف منازل ثلاث عائلات في شمال القطاع "الكفارنة ، شبات ، عودة"

وأعلنت مصادر إعلامية عن ارتقاء شهيدان وعدد من الجرحى و المفقودين بقصف منزل سكني في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة،وأفادت مصادر طبية عن وصول 20 شهيد إلى مستشفى العودة في المنطقة الوسطى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى أكثر من 30 إصابة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتحدث شهود عيان عن جرحى بقصف شقة سكنية بشارع النزار في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

وحسب وزارة الصحة لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في شمال القطاع ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، حيث لا يزال الدفاع المدني معطل قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الإستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وارتفعت حصيلة العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة الى 43,603 شهيد و 102,929 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.