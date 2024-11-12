قال مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين (PJPC)،إن الاحتلال الإسرائيلي قتل خمسة صحفيين في قطاع غزة، خلال أقل من أسبوع.

وفي بيان له، الثلاثاء، أكد المركز أن تصاعد حالات قتل الجيش الإسرائيلي للصحفيين متعمدة، وتأتي مع سبق الإصرار والترصد.

وأشار أن عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران الجيش الإسرائيلي، ارتفع إلى 189 صحفيًا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وشدد المركز على أن استمرار استهداف الصحفيين في غزة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وطالب المجتمع الدولي ومنظماته ذات العلاقة، بالتدخل العاجل، والعمل على ملاحقة المحرضين والمتورطين بالجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، أمام المحاكم الدولية.

وأمس الإثنين، نددت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بالقائمة الطويلة من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين العاملين في قطاع غزة في خضم حرب الإبادة الجماعية المستمرة للعام الثاني على التوالي.

ونشرت الصحيفة مقالا مطولا للكاتبة كافيثا تشيكور، وهي صحفية ومنتجة أفلام وثائقية حول مقتل المدنيين في الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة.

وتناول المقال معاناة الصحفيين في غزة وسط الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وروى حسام شبات، الصحفي في شمال غزة، كيف أصبحت حياته مطاردة مستمرة بعدما اتهمه الجيش الإسرائيلي، إلى جانب خمسة صحفيين آخرين من قناة الجزيرة، بأنهم "مقاتلون"، وهي اتهامات نفتها الجزيرة بشكل قاطع.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إن قتل الصحفيين في قطاع غزة يفوق أي حرب أخرى منذ عقود.

وأوضحت "يونسكو"، في تقرير قبل أيام لمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إن الغالبية العظمى من جرائم قتل الصحفيين في العالم لا تزال بلا عقاب.

وقالت المديرة العامة لـ"يونسكو" أودري أزولاي إن صحفيا واحدا قتل كل 4 أيام حول العالم خلال العامين الماضيين لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة، "وفي معظم الحالات لن يحاسب أحد على عمليات القتل هذه".

وبينت أزولاي أن 85% من جرائم قتل الصحفيين التي أحصتها "يونسكو" منذ عام 2006 بقيت دون حل، وتصدرت الأراضي الفلسطينية قائمة الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين لعام 2023، مع وقوع 24 حالة قتل.