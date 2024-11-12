الصحة بغزة للرسالة: 10 آلاف مريض سرطان يواجهون الموت

قال د. زكي الزقزوق مدير قسم الأورام بمستشفى الأوروبي؛ إن 10 آلاف مريض بالسرطان؛ يواجهون الموت المحقق؛ لعدم قدرتهم الحصول على العلاج؛ وعدم سماح الاحتلال ادخال العلاج اللازم لهم.

وأوضح الزقزوق لـ"الرسالة نت"، أن الوزارة نجحت في تحويل 2500 مريض فقط خلال العام؛ أي ربع من هم على قائمة الانتظار، وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بالاحتياج.

وذكر أن جميع الأدوية المتعلقة بالمسكنات وأدوية مرضى سرطان الدم غير متوفرة. كما أنّ بروتكولات العلاج لا يتوفر فيها كثير من أنواع الادوية "غياب دواء واحد يوقف البرتكول بشكل كامل".

وبين الزقزوق أنّ ذلك يعني الحكم بالاعدام على حياة المرضى؛ خاصة بعد تدمير المستشفى التخصصي لمعالجة أورام السرطان بغزة "التركي".