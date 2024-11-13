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رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية لوكالة أونروا

موقع رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية
موقع رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية

الرسالة نت

تستمر وكالة الأونروا بتوزيع الدقيق الدورة الثانية والثالثة على جميع الأُسر(اللاجئ، أو المواطن) في كل من المناطق (محافظة خانيونس، ومحافظة الوسطى)

كما يستمر توزيع السلة الغذائية (الاونروا )على الأسر التي لم يسبق لها الاستلام حال توفر الكميات من الاسر الاكبر حجما إلى الأقل.

وتشترط الوكالة عند الحضور لاستلام المساعدات، يجب أن يحضر رب الأسرة الهوية الشخصية، أو ما ينوب عنها من أوراق ثبوتية في حال فقدان الهوية.

• أوعند توجه أحد أفراد الأسرة للاستلام يجب إحضار هوية رب الأسرة بالإضافة إلى الهويه الشخصية للمستلم.

رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية من هنا 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298338

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أونروا رابط فحص فحص موعد استلام المساعدة الغذائية رابط الوكالة

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