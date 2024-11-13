42 مليون دولار .. تعويض 3 عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب

أمرت هيئة محلفين فدرالية الثلاثاء متعاقدًا مع وزارة الدفاع الأميركية بدفع مبلغ 42 مليون دولار لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب، بحسب ما أفاد فريق الدفاع عنهم.

وخلصت الهيئة إلى أن المتعاقد "سي.إيه.سي.آي بريميار تكنولوجي" (CACI Premier Technology) وهي شركة خاصة مقرها في آرلينغتون في ولاية فيرجينيا، ضالعة في تعذيب الرجال الثلاثة في السجن عامي 2003 و2004، وفق ما أفاد مركز الحقوق الدستورية.

وقال المركز في بيان إن كلًا من سهيل الشمري وهو مدير مدرسة متوسطة وأسعد الزوبعي وهو مزارع وصلاح العجيلي وهو صحافي، حصل على تعويض بلغ 14 مليون دولار. وكان الثلاثة تقدّموا بالشكوى ضد المتعاقد عام 2008.

وأصبح سجن أبو غريب الواقع غرب بغداد رمزًا للاحتلال الأميركي للعراق بعد بروز أدلة على إساءة جنود أميركيين معاملة معتقلين فيه.

ووفقًا للدعوى، وقعت معظم الانتهاكات في نهاية عام 2003 حين كان موظفو الشركة المتعاقدة يعملون في السجن.

واتُّهم الموظفون المدنيون في الشركة بتشجيع جنود أميركيين على إساءة معاملة السجناء تمهيدًا لاستجوابهم.