إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بعد اقتحامه بلدات في الضفة

أصيب عدد من المواطنين جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، بعد اقتحامها عدة بلدات في الضفة الغربية.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال محيط الجامع الكبير ومنطقتي “التل” و”البوابة” في البلدة، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام تجاه المنازل والمركبات، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وتضرر بعض المركبات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اقتحاماتها اليومية لبلدة الخضر والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة نابلس الجديدة وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه الشبان، الذين تصدوا لجنود الاحتلال بالحجارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بورين، جنوب نابلس، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام تجاه منازل المواطنين.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، حيث أغلقت حاجز دير شرف العسكري بكلا الاتجاهين، بحجة تنفيذ عملية طعن.

كما شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجزي المربعة وعورتا جنوب المدينة بكلا الاتجاهين، وأجرت تفتيشا دقيقا للمركبات، ما أدى إلى تعطل حركة المواطنين وتنقلهم، وأزمة خانقة بالمركبات.