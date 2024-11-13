تطورات اليوم الـ 404 من العدوان على غزة

دخلت حرب الإبادة الجماعية الشعواء التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، اليوم الأربعاء، يومها الـ 404 تواليًا، تزامنًا مع ارتكاب جرائم جديدة بحق النازحين والمدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

وقالت مصادر طبية فجر الأربعاء إن 64 فلسطينياً استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر امس.

ولليوم الـ 22 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأخرجت قوات الاحتلال النازحين المتواجدين في مراكز الإيواء ببيت حانون والمنازل المحيطة بها، تحت تهديد السلاح، وأجبرتهم على التوجه جنوبا عبر شارع صلاح الدين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43 ألفًا و 665 شهداء، بالإضافة لـ 103 ألف و76 مصابا بجروح متفاوتة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 وفقاً لتقرير وزارة الصحة بغزة امس الثلاثاء.

آخر التطورات الميدانية..

شنت مدفعية الاحتلال، فجر الأربعاء، قصفا متواصلا على جباليا وبيت لاهيا شمال غزة، ونسف جيش الاحتلال مباني سكنية في مخيم جباليا.

وكان جيش الاحتلال أحرق مدرسة مهدية الشوا بالكامل، التي كانت تؤوي مئات النازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

فيما شن طيران الاحتلال أربع غارات متتالية على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما تعرضت منطقة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، لقصف مدفعي من زوارق الاحتلال الحربية.

واستشهد الليلة الماضية مواطن وطفل في قصف الاحتلال خيمة للنازحين منطقة البصة غرب دير البلح وإصابة ستة آخرين.

وذكرت مصادر طبية أن الشهداء هم الطفل انس عبد الحميد ديب الصعيدي 15 عامًا ، وعبد المجيد خالد عبدالله ابو مخدة 30عامًا.

كما وارتقى 3 شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائييل مربعا سكنيا وسط مخيم النصيرات بقطاع غزة.

وأعلن مستشفى العودة عن وصول المستشفى 10 إصابات بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة بلوك C بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهدت الطفلة ميرا محمد عبد العزيز خريس بعد إصابتها بجراح خطيرة لتلتحق بوالديها اللذين استشهدا غربي مخيم النصيرات.

وشن طيران الاحتلال غارة على أرض فارغة شرق مدينة بيت حانون تزامناً مع قصف مدفعي يستهدف المناطق الشرقية للمدينة.