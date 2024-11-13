"إعلام الأسرى" ينشر أسماء أسرى من غزة يقبعون في "سدي تيمان"

نشر مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، أسماء العشرات من أسرى قطاع غزة، ممن اعتقلهم الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مشيرا إلى أنهم يتواجدون في معتقل سدي تيمان.

ومؤخراً، نشرت عدة مؤسسات حقوقية تقارير تشير لفظاعات واعتداءات جسيمة وجنسية مختلفة تعرض لها أسرى قطاع غزة، خاصة في سجن "سدي تيمان" سيء السمعة، الذي يتبع بالكامل لإدارة الجيش الإسرائيلية.

وسبق أن أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن آخر معطى صدر عن إدارة السجون بشأن معتقلي غزة،استنادا لما أفصحت عنه حتى بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغ 1618 أسيرا.

وفيما يلي قائمة بأسماء أسرى من قطاع غزة، يتواجدون في معتقل سيديه تيمان، كما ورد من مكتب إعلام الأسرى:

1- عمر الشاويش الزعانين "أبو قصي"

2- راجح زاهر أبو هربيد "أبو زاهر"

3- عبد الحليم الكفارنة

4- عبدالله أبو هربيد "مبتور القدم"

5- أحمد عبد الفتاح عبيد الكفارنة

6- رامي أبو هربيد "شاب طويل القامة"

7- أمين العثامنة "أبو صلاح، يبلغ من العمر 42 عاماً"

8- زكريا زهير الكفارنة "مواليد 1992 وهو موظف حكومة غزة "

9- شادي محمد الشنباري " قصير القامة، وعريس جديد له 3 شهور فقط "

10- خطاب يوسف الزويدي

11- عبد الرحمن محمد أبو الكاس "أبو محمد "

12- جودي عمار عكاشة "معسكر جباليا"

12- أحمد الداعور "أبو حمزة، من سكان شارع الترنس معسكر جباليا"

13- يوسف صلاح

14- عبدالله صلاح وابن أخيه وأخوته الاثنين

15- حسن الغندور "أبو علي، وهو بائع سمك في سوق معسكر جباليا، يبلغ من العمر 57 عاما"

16- بلال عبد الفتاح عبيد الكفارنة

17- رائد الشخريتي

18-تيسير حسن محمود "أبو علاء، يبلغ من العمر 62 عاما"

19- خالد شقورة "أبو محمد، وهو مبتور القدم"

20- حيدر شاهين وشقيقيه

21- أحمد شاهين

22- خالد شاهين

23- مؤمن أبو الجبين "مصاب في ظهره وقدمه"

24- سامي عاشور "موظف غزة، مصاب، ولديه كيس براز خارجي، معتقل منذ 9 شهور"

25- رائد كامل ياسين "موظف غزة، مصاب، ولديه كيس براز خارجي"

26- أحمد حسونة وشقيقه

27- نشأت حسونة وشقيقه

28- مصطفى حسونة وشقيقه

29- عاطف حسونة

30- عثمان الشمالي وابنه

31-محمد عثمان الشمالي

32- الدكتور محمد ظاهر "من مستشفى كمال عدوان"

33- الدكتور محمد عبيد "مسؤول الجراحة في مستشفى العودة"

34- الحكيم موسى السبع ووالده

35- خليل إبراهيم السبع

36- جهاد أبو عون "أبو معاذ "

37-وسام ريان وشقيقاه الاثنان وزوج أخته

41- خميس محمود عبد الرحمن

42- ممدوح وليد الصعيدي "الدعالسة"

43- رأفت أبو غبيض "أبو محمد، وهو من سكان شارع العجارمة "

44- خيري مسعود "أبو خالد"

55- أبو صلاح رضوان "سكان مشروع بيت لاهيا"

56- أبو محمد لبد "والد الشهيد إبراهيم لبد، مع أخيه وابن اخيه"

58- محمد حسن علي عسلية "مصاب في قدمه بلاتين"

59- هشام صالح القانوع "سكان السكة بجانب روضة بغداد"

60- حمزة نافذ نصر "عامل في الداخل المحتل"

61- مروان سعدات قديح "سكان خزاعة شرق خانيونس، وهو في الداخل المحتل"

62- أحمد البلعاوي "العمر 22 عاما، من سكان مشروع بيت لاهيا"

63- إيهاب عليان

64- أبو حسن صلاح "العمر 40 عاما من سكان تل الزعتر"

65- أشرف عبد النبي "موظف دفاع مدني"

66- عبد الرحمن عثمان "سكان قليبو" جده تاجر فواكه

67- أبو يزن العجرمي "صاحب مخبز العوجا للمعجنات"

68- أحمد نعيم خليل ووالده

69- نعيم خليل "أبو وسام"

70- إبراهيم جمال حمدان "بيت حانون القرمان"

71- يوسف شبات "ابن اخت صاحب معصرة الزيتون"