مباراة مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي بدون جمهور

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، عن إقامة مباراة ناديي بشكتاش التركي ومكابي تل أبيب بالدوري الأوروبي، في دولة المجر دون جمهور، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة أمستردام الهولندية عقب لقاء الفريق الإسرائيلي ونادي أياكس.

وأكد النادي التركي الذي كان من المقرر أن يستضيف المباراة في إسطنبول يوم 28 نوفمبر الجاري، على أن اللقاء سيقام في مدينة ديبريتشن، بعدما باتت المجر الدولة الوحيدة التي توافق على استضافة اللقاء.

ودعا نادي بشكتاش، في بيان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جماهيره إلى عدم السفر إلى المجر.و

طالبت إسرائيل مواطنيها، أمس، بعدم حضور أي فعاليات ثقافية أو رياضية يشارك بها إسرائيليون في الخارج خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الهجوم على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام الأسبوع الماضي.

وبدأت الاشتباكات بين المشجعين الإسرائيليين وداعمين للفلسطينيين قبل المباراة، حيث أكدت الشرطة الهولندية أن الجماهير الإسرائيلية قامت بأعمال شغب وتصرفات استفزازية، حيث أحرقوا العلم الفلسطيني بخلاف أفعال أخرى، وفق أسوشيتد برس.