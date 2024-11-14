استشهاد مقاومين عقب اشتباكهما مع قوات الاحتلال شرق طولكرم.

استشهد شابان برصاص الاحتلال عقب اشتباكهما في منزل في منطقة عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم.

وأكد شهود عيان: استشهاد المقاومين مأمون شريم أحد قادة مجموعة رائد الكرمي، والشهيد والأسير المحرر ثائر عمارة أحد قادة كتيبة مُخيَّم طولكرم، بعد اشتباك مسلح خاضاه مع قوات الاحتلال عقب محاصرة منزل تحصنوا فيه شرق طولكرم واحتجاز الاحتلال جثمانيهما قبل انسحابه من المكان.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل الشهيد ثائر عمارة البالغ من العمر(عامين)، بشظية رصاص في الرأس، ومواطن يبلف من العمر (30 عاما) بعيار ناري في الكتف، وتم نقلهما إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالتهما بالمستقرة.

وكانت القوات الخاصة الاسرائيلية قد حاصرت منزلاً يعود لعائلة شريم، وما لبثت قوات الاحتلال أن دفعت بتعزيزات كبيرة من قواتها، حيث دار هناك اشتباك مسلح عنيف، استخدمت فيه قوات الاحتلال، الرصاص الحي وقذائف "أنيرجا"، باتجاه المنزل، مع تحليق كثيف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

كما فرضت قوات الاحتلال طوقاً عسكرياً على جميع مداخل العزبة للحيلولة دون محاولة مقاومين آخرين فك الطوق عن المنزل، كما منعت المواطنين والمركبات من المرور.

هذا وقد نعت فسائل العمل الوطني الشهيدين عبر مكبرات الصوت في مساجد مدينة طولكرم وأعلنت أن يوم غد الخميس يوم حداد وأضراب شامل في طولكرم.

وكالة صفا