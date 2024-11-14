المقاومة تستهدف آليات وتحشدات الاحتلال بغزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية ببلاغات عسكرية متتابعة، اليوم الخميس، استهداف آليات وتحشدات الاحتلال، وقصف مواقع عسكرية إسرائيلية، وتدمير الآليات والدبابات بمحاور التوغل في غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، دك قوات الاحتلال المتوغلة في محيط منطقة الواحة شمال مدينة غزة بقذائف الهاون.

وبثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من قصف مواقع الاحتلال في محور نتساريم، بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى ولواء العامودي - كتائب شهداء الأقصى.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لليوم الـ 405 تواليا من معركة "طوفان الأقصى"؛ دفاعًا عن الشعب الفلسطيني وردًا على المجازر الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبوتيرة يومية، تعلن فصائل المقاومة عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء مختلفة من محاور القتال بقطاع غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على مستوطنات ومدن الاحتلال، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.