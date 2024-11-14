ازمة مياه تعصف ببلدة عبسان الكبيرة بسبب توقف توريد السولار  

تعاني بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس من ازمة مياه خانقة تعصف بالبلدة ، التي يقيم بها اكثر من 40000 نسمة بين مقيمين ونازحين من بلدات مجاورة .

واوضحت البلدية أن الازمة تفاقمت نتيجة توقف توريد السولار للبلدية من مصلحة مياه بلديات الساحل CMWU Coastal Municipalities Water Utility للاسبوع الثاني على التوالي ، مما أثر بشكل كبير على تشغيل مرافق ومضخات المياه.

ودعت البلدية المواطنين الى ترشيد استهلاك المياه وأخد الاحتياطات اللازمة.

وناشدت البلدية المؤسسات الدولية والمحلية الى ضرورة التدخل من اجل العمل على اعادة برنامج تزويد البلدية بالوقود حتى تتمكن البلدية من ضخ المياه للسكان والنازحين.

يذكر أن البلدية تعتمد بشكل اساسي على توريد الوقود لتشغيل المضخات ومرافق المياه من خلال مصلحة بلديات الساحل وهي ممول وشريك اساسي في دعم البلديات في محافظات غزة .