بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 20 أسيرًا من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عن 20 أسيرا من قطاع غزة، عقب اعتقالهم لعدة أشهر وأسابيع، خلال عمليات التوغل والاجتياح البري للقطاع.

وأفادت مصادر إعلامية بإفراج الاحتلال عن 20 أسيرا من غزة عبر الصليب الأحمر، بعد الإفراج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وجرى تحويلهم لمستشفى غزة الأوروبي شرق خانيونس؛ لتلقي العلاج.

ويحتجز الاحتلال نحو 2500 أسير وأسيرة من قطاع غزة منذ بدء العدوان في سجون: سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب، وفقا لتصريحات رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.

وعرف من أسماء المفرج عنهم:

عبد الرحمن أحمد نادر الصفدي

أشرف عبد الله محمد أبو مهادي

غسان سيد زكي الدمنون

أدهم محمد عبد الكريم أبو شكليان

بلال رائد حسين أبو جرادة

محمود يوسف محمد النجار

علاء أحمد علي حماد

رفيق عبد الكريم إبراهيم أبوشهيدة

عبد الرحمن خالد خليل الشلتاوي

خالد سلمان جمعة شاهين

عبد الحليم يوسف محمود عبد الله

عمر منى محمد صالحة

أحمد محمود عبد الرحمن حماد

عبد المجيد حسن عبد المجيد يوسف

جعفر رفيق أحمد أبو المعزة

عطا فؤاد عطا شرفاي

إياد غازي عبد الله فرج الله

نصر محمد محمود العجرمي