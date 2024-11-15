سبعة شهداء بقصف خيمة نازحين بمواصي خانيونس

استشهد سبعة فلسطينيين، عصر الجمعة، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية خيمة تأوي نازحين بمواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.
ويستهدف جيش الاحتلال بشكل يومي خيام النازحين بمنطقة المواصي المصنفة كذبا بأنها منطقة إنسانية آمنة.
وأفادت مصادر طبية بأن شهداء القصف الذي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة هم:
محمد إسماعيل محمود عبد العال
ياسمين إسماعيل محمود عبد العال
محمود إسماعيل محمود عبد العال
ليان إسماعيل محمود عبد العال
هبة عبد الرزاق مرزيق عبد العال
راما حازم أحمد أبو حميد
محمد صلاح ابو حجيلة