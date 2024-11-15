القسام يجهز على 3 جنود صهاينة ويقنص رابعًا ويستهدف 3 آليات شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، استهداف 3 آليات للاحتلال الإسرائيلي، والإجهاز على 3 جنود صهاينة وقنص رابع خلال التصدي لتوغل قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمال غزة.

وفي بلاغ عسكري، قالت كتائب القسام: إنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” قرب دوار “تل الذهب” ومحيط جمعية التطوير بمدينة بيت لاهيا شمال القطاع

وأكدت تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 3 جنود صهاينة من المسافة صفر في محيط دوار “عباس كيلاني” شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأعلنت كتائب القسام عن قنص جندي صهيوني في محيط دوار “عباس كيلاني” شمال مدينة بيت لاهيا شمال القطاع

واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” بجوار جمعية تطوير بيت لاهيا شمال القطاع.

كما أعلنت أنها قصفت بالاشتراك مع كتائب جهاد جبريل قوات العدو المتمركزة في محور “نتساريم” بصواريخ “107”

وذكرت أنها ستبث مشاهد من استهداف آليات العدو في محاور التوغل شمال وغرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام