تشير الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى تأثر قطاع غزة يومي الإثنين والثلاثاء بكُتلة هوائية باردة نسبياً، مُصاحبة لمُنخفض جوي بعيد. وبذلك، يُتوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة النهارية والليلية على حد سواء، مع زيادة الشعور بالبرد خلال النهار نتيجة لغياب أشعة الشمس وهطول الأمطار، ما يضيف عبئًا جديدًا على الأسر التي تعيش في خيام غير مؤهلة لتحمل برودة الطقس.

يُتوقع أن يسود طقس بارد نسبيًا يومي الإثنين والثلاثاء خاصة خلال ساعات الليل، حيث ستتراوح درجات الحرارة في الليل بين 14 و15 درجة مئوية. وستظهر كميات من السحب في سماء القطاع تترافق مع هطول زخات متفرقة من الأمطار على فترات في مناطق واسعة، مع احتمال أن تكون بعض الزخات غزيرة مصحوبة بالرعد، ما يؤدي إلى حدوث تجمعات مائية على الطرقات، ويزيد من معاناة النازحين في الخيم، خاصة بعد تعرضها للضرر والتلف نتيجة للمدة الطويلة التي مرت عليها.

في سياق متصل، يثير التراجع المستمر في درجات الحرارة مع اقتراب موسم الشتاء المخاوف، حيث يُتوقع أن تزداد حدة البرد خلال الأشهر القادمة مع دخول فصل الشتاء. الأمر الذي قد يعرض حياة العائلات، خاصة الأطفال وكبار السن، لمخاطر صحية إضافية.

وبناءً على ذلك، يتعين على الجهات المسؤولة والمؤسسات الإنسانية التحرك بسرعة لتقديم الدعم للنازحين وتوفير مستلزمات التدفئة والأغطية الشتوية الملائمة، لضمان سلامتهم في مواجهة الطقس البارد. كما تزداد أهمية التجهيزات الوقائية مع التوقعات بانخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة.

طقس العرب